Парк «Семь ключей» и аллея Журналистов получили официальные наименования

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга присвоила наименование парку «Семь ключей» и еще двум аллеям в городе.

По решению экспертов, за парком официально закреплено старое имя, которое соответствует названию микрорайона, где он находится. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес, возраст некоторых хвойных достигает более 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона, рассказали в пресс-службе мэрии. Парк «Семь ключей» в этом году участвует в голосовании за благоустройство по программе ФКГС.

Также официальное название получила аллея Журналистов у здания театра драмы. В 2015 году там высадили 12 яблонь и 12 груш и установили памятный знак. Основание аллеи было приурочено к празднику День советской печати, который в СССР отмечался 5 мая. «Высаженные 24 дерева символизируют круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортажи прямо с передовой», – отметили в мэрии.

Еще одна зеленая зона, которая находится на участке улицы Народной Воли от 8 Марта до переулка Университетского, получила название «аллея Трех Вузов», потому что здесь располагаются сразу три вуза: УрГЭУ, УГГУ и Уральский институт управления – филиал РАНХиГС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

