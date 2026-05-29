В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Паслер напомнил порядок действий в случае объявления ракетной опасности:
1. Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом.
2. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.
3. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
4. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
5. Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Екатеринбург, Елена Владимирова
