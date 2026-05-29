Такое впервые: на всей территории УрФО действует ракетная опасность

Впервые на территории всего Уральского федерального округа введён режим «Ракетная опасность».

Как написал сегодня в своих социальных сетях полпред Артем Жога, всем важно сохранять спокойствие и выполнять ранее озвученые алгоритмы действий, в том числе находиться в укрытиях.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», – отметил Артем Жога.

Ракетная опасность действует помимо Уральского округа:

– Пермский край

– Оренбургская область

– Татарстан

– Самарская область

– Волгоградская область

– Ростовская область.

Аэропорты Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Оренбурга закрыты на прием и отправку рейсов.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

