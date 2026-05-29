Такое впервые: на всей территории УрФО действует ракетная опасность

Впервые на территории всего Уральского федерального округа введён режим «Ракетная опасность».
Как написал сегодня в своих социальных сетях полпред Артем Жога, всем важно сохранять спокойствие и выполнять ранее озвученые алгоритмы действий, в том числе находиться в укрытиях.
«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», – отметил Артем Жога.
Ракетная опасность действует помимо Уральского округа:
– Пермский край
– Оренбургская область
– Татарстан
– Самарская область
– Волгоградская область
– Ростовская область.
Аэропорты Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Оренбурга закрыты на прием и отправку рейсов.
Екатеринбург, Елена Васильева
