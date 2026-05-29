В Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за ранее объявленной ракетной опасности в Свердловской области. В пресс-службе авиагавани Екатеринбурга попросили следить за своими рейсами по онлайн-табло.

Напомним, ракетная опасность была объявлена на территории всего региона в 16:41. Кроме Свердловской области, она объявлена также в Челябинской, Курганской и Тюменской областях, в Пермском крае, в ХМАО, Удмуртии и ряде других регионов страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

