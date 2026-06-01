20 тысяч уральцев отпраздновали Сабантуй (ФОТО)

Более 20 тысяч уральцев собрались в селе Кадниково, чтобы отпраздновать Сабантуй.

Как сообщили в ДИПе, национальные подворья, где гостей знакомили с культурой и бытом народов Среднего Урала, работали весь день. На татарском подворье посетителям предлагали чак-чак, демонстрировали декоративно-прикладное искусство и традиционную вышивку. Башкирское подворье представило юрту, национальные костюмы, выставку предметов быта, площадку для стрельбы из лука и мастер-классы.

Главным спортивным событием праздника традиционно стала национальная борьба «Корэш». Участники соревновались в армрестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната и традиционных национальных видах состязаний. Также состоялись конные скачки на дистанциях 1200, 1600 и 2400 метров.

