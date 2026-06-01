Из карьера в Нижнем Тагиле спасли двух подростков (ФОТО)

Необычная спасательная операция была проведена в Нижнем Тагиле силами специалистов Центра защиты населения и территории. Как рассказал в соцсетях глава города Владислав Пинаев, в субботу двое подростков, мальчик и девочка, спустились в карьер шахты Магнетитовой, а подняться обратно не смогли.

К счастью, им удалось дозвониться до службы спасения. Спасатели сработали профессионально и оперативно, им пришлось применять альпинистское снаряжение. Директор Центра Сергей Коперкин рассказал «4 каналу», что школьники оказались примерно на глубине 30 метров, а один из них находился буквально в нескольких шагах от серьёзной опасности.

По словам спасателей, шахта уходит в глубину примерно на 300 метров. Если бы подростки сорвались дальше вниз, последствия могли быть трагическими. При этом сами школьники сумели дозвониться по номеру 112 и сообщить о произошедшем.

Фото: соцсети Владислава Пинаева

Нижний Тагил, Елена Владимирова

