Нарушение правил платной парковки стало еще дороже – 16 минут за 3500

Неоплаченная муниципальная парковка в Екатеринбурге стала дороже. С 1 июня 2026 г. в России стало действовать новое единое правило – с этого дня нарушение правил платной парковки стоит 3500 руб. Речь не только о неоплаченной стоянке, но и о любых других нарушениях, например, если вы встали на месте для инвалидов, но не имеете такого права, если простояли дольше, чем оплатили, и так далее.

В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплатить в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого же времени. Если этого не сделать, нарушение может быть зафиксировано парконом – и владельцу придет штраф. До сегодняшнего дня он составлял 3000 руб. Теперь неоплаченная парковка, даже если речь идет об 1 минуте, стала дороже на 500 руб.

Екатеринбург, Елена Сычева

