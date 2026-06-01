Госавтоинспекция запретила блогерам и СМИ возвеличивать нарушителей ПДД

Госавтоинспекция Свердловской области заявила о недопустимости размещения в соцсетях и мессенджерах фото и видео, содержащих нарушения правил дорожного движения.

«В соответствии со статьей 13.15 (п. 12) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей изображение действий с признаками противоправных и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе ГАИ.

В инспекции уточнили, что это ограничение не касается материалов, направленных на информирование граждан о безопасности дорожного движения, разъяснение правил и последствий их нарушения.

«Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий», – пояснили в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

