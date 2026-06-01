Эксперт рассказал, чем родители-зумеры отличаются от предыдущих поколений

Современные родители в возрасте 20-30 лет по-другому воспитывают своих детей и не хотят использовать старые методики. Об этом заявил на пресс-конференции ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев.

«Родительству нужно учиться и ему нужно учить. Изменения демографии – это последствия определенных ценностных установок, определенного настроения в обществе, ценности детства и детей как явления жизни. Сейчас мы изучаем поколение родителей, которые родились с 1996 по 2006 годы. То есть зумеров, которых называют активными родителями. Это поколение очень отличается от предыдущего по своим ценностным ориентирам и вообще мировосприятию. Половина их жизни прошла с гаджетами. Ключевой момент – для зумеров детство является неким проектом, а родительство не является функцией, семья не является обязательным шагом. Поэтому мы удивляемся большому количеству разводов. Удивляемся, что с повестки уходит детоцентристская семья. Для родителя-зумера ребенок – это партнер, который в том числе должен учиться на своих ошибках. И тема опеки ребенка, которая была в прошлых поколениях, дезавуируется», – рассказал Алексей Гусев.

Эксперт планирует выступить со своим докладам о поколенческих различиях в подходах по воспитанию детей на Уральском демографическом форуме, который пройдет в Екатеринбурге с 3 по 5 июня на площадке Института экономики УрО РАН.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

