Более 100 тысяч уральских школьников учатся во вторую смену

Из 558,6 тысячи школьников Свердловской области 112,4 тысячи (20%) учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации Свердловскстата ко Дню защиты детей. Городские школы посещают 482,5 тысячи учеников, сельские – 76,2 тысячи.

Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В 2025 году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246,7 тысячи детей, по техническим – 122,3 тысячи, по естественнонаучным – 79,6 тысячи, по туристско-краеведческим – 28,4 тысячи детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности (269,8 тысячи детей) и физкультурно-спортивной (193,4 тысячи детей).

В Свердловскстате отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, – 100%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

