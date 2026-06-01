Подростки достали из колодца провалившегося ребенка и дали городу тепло. В Екатеринбурге прошел квест от энергетиков (ФОТО, ВИДЕО)

В последний день весны в Екатеринбурге прошел традиционный фестиваль «Майский экстрим», в котором приняли участие сотни детей и подростков. В маршрутных листах квеста от «Уральского следопыта» были и веревочные трассы, и гонки на парусниках в акватории Городского пруда, и задания на смекалку и знание техники безопасности. Свердловские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» организовали два этапа «Безопасность тепла» и «Вместе ярче!». Дети должны были пройти несколько испытаний, чтобы получить отметки в листах.

Первое – викторина на знание техники безопасности. «Часто взрослые могут не знать, что, например, нельзя подходить к месту разлива воды, особенно, если над ней пар, что нельзя самостоятельно передвигать крышку люка, закрывая колодец, поскольку там может работать человек, и так далее. Между тем, это базовые вещи, которые должен знать каждый, чтобы не попасть в беду, не получить травмы самому и уберечь от этого другого», – сказал представитель свердловского филиала «Т Плюс» Илья Саакашвили.

Второе и третье задания были сугубо практические. Участники квеста, как и все желающие, могли почувствовать себя энергетиками, которые подают тепло в город, – и открыть вентиль шарового крана.

Последним пунктом было спасение ребенка, который провалился в колодец, с помощью лебедки.

На этапе «Вместе ярче!» участников познакомили с мерами безопасности при пользовании электроприборами и рассказали, как электронные квитанции помогают беречь окружающую среду.

Екатеринбург, Елена Сычева

