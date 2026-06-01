Ближайшие дни будут теплыми, но дождливыми

Ближайшие три дня в Свердловской области, по прогнозам синоптиков, будут умеренно теплыми, однако возможны осадки.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 2 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный, гроза. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный, 2-7 м/с. Температура ночью +6…+11°, при прояснении до +1°, днем +17…+22°. В Екатеринбурге – ночью небольшой дождь, +9°, днем умеренный дождь, +20°.

3 июня – переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +19…+24°, в Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +10°, днем кратковременный дождь, +20°.

4 июня – облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, на севере до +4°, днем +19…+24°, на востоке до +29°. В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +13°, днем +22°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

