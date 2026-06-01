Эксперимент: блогер спрашивал дорогу у екатеринбуржцев на мове

В центре Екатеринбурга блогер провел эксперимент – на улице Вайнера он обращался к прохожим на украинском языке, спрашивая дорогу до музея Высоцкого. Судя по опубликованным кадрам, ни у кого из горожан не возникло сложности с пониманием мовы, екатеринбуржцы охотно объясняли, как пройти до музея. Видео зависирусилось в соцсетях, его репостят другие блогеры, активно обсуждают пользователи.

«Вот тебе и «агрессивные» русские», – пишут одни.

«Знали бы вы, как на русскую речь реагируют украинцы за границей, вот вам и вся разница», – отмечают другие.

«А что ожидалось? Что русские в рукопашную пойдут, услышав иностранную речь? Мы так-то не дикие, и добрым людям рады», – добавляют третьи.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube