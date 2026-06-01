Юным художникам устроили экскурсию в восстановленный храм в Новоипатово (ФОТО)

В Международный день защиты детей более 30 юных художников посетили одну из знаковых святынь Урала – храм Архангела Михаила в селе Новоипатово. За несколько часов они успели погрузиться в мир храмовой живописи и познакомиться с автором внутреннего убранства храма.

«Мы были в Москве и в Петербурге, рисовали разные здания, улицы, людей, но никогда не рисовали именно храмы. И когда слушаешь историю храма, про жизнь святых, про внутреннее строение храма, про иконы, фрески – это увлекает, и конечно, отражается на работе любого художника», – делится ученица Мария.

Первый камень храма в Новоипатово заложили в 1862 году. Его построили прямо на скальном основании, без фундамента, а на колокольню средства пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930 году храм закрыли и разорили большевики, а после использовали под хранение зерна до пожара, после которого строение десятилетия стояло заброшенным. В 2005 году жители села приняли решение поднять святыню из руин, и их труды поддержали учредители Фонда святой Екатерины. Теперь здесь находится один из центров православия Урала.

«Не так много людей, кто занимается росписью. Это редкая профессия, и то, что у нас есть возможность познакомить детей с таким монументальным искусством – это большое дело. Работа в храме всегда идет поэтапно, долго, здесь нет времени для спешки. Иконография – это целая наука, где используются разные варианты техник, от силикатных красок до сусального золота, где надо учитывать высоту храма, ракурсы, понимание, как изображения будут смотреться снизу, и так далее», – рассказал сегодняшний наставник Илья Фирулев.

Встреча будущих художников с состоявшимися мастерами считается лучшим из форматов обучения. Подобные мастер-классы позволяют начать раннюю профессиональную ориентацию детей, чтобы, поступая в вуз, они могли определиться со своей будущей профессией. Если говорить о художниках-монументалистах, то они занимают самый высокий рейтинг в художественном образовании. Это одно из самых сложных и интересных направлений, где рождаются проекты, которые живут сотни и тысячи лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

