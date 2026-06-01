Самолет Степка развлекал юных пассажиров в аэропорту Кольцово

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подготовила сюрприз для маленьких пассажиров в честь Дня защиты детей. Сегодня с утра каждый ребенок, вылетающий из аэропорта Кольцово, получает праздничный набор: ароматный пряник, яркие карандаши и увлекательную раскраску. С этими подарками время в дороге для малышей пролетает незаметно.

Кроме того, в зоне регистрации аэропорта юных путешественников сегодня встречает аниматор – самолет Степка. Он поможет ребятам скрасить ожидание рейса и поднять настроение перед полетом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

