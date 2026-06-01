В Академическом отметили День защиты детей

Международный день защиты детей отметили в самом молодом районе Екатеринбурга. Сотни семей пришли 30 мая на праздник в Преображенском парке.

Для жителей выступили творческие коллективы Академического. Дети и родители могли поучаствовать в мастер-классах, спортивных играх, конкурсах и викторинах. Одним из ярких элементов программы стала выставка редких автомобилей, в экспозицию которой вошли Lamborghini, BMW, Mazda, Chevrolet, Ford Mustang и Dodge. Демонстрация техники привлекла внимание как взрослых, так и юных автолюбителей.

Со сцены жителей Академического приветствовали почетные гости, в том числе глава района Николай Смирнягин и настоятель храма Святых Божьих строителей иерей Даниил Рябинин.

«Детство – уникальный период: нет ни одного человека на земле, у которого не было бы детства. Это время первых открытий, когда мир предстает в самых светлых и добрых красках. Сегодня мы желаем, чтобы детство наших ребят проходило именно в таких ярких, счастливых и безопасных тонах», – отметил настоятель храма Святых Божьих строителей иерей Даниил Рябинин.

Помощь в организации праздника оказало АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Для нас, как для застройщика, создающего семейный район, День защиты детей – не просто дата в календаре, а отражение наших ценностей. Академический проектировался так, чтобы здесь было комфортно растить детей: от безопасных дворов до парков с развитой инфраструктурой. Мы рады, что такие праздники становятся доброй традицией, объединяющей жителей и дарящей детям настоящие воспоминания», – сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

«Академический» – первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. На сегодняшний день в Академическом районе введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.

Фото пресс-службы администрации Академического района

© 2026, РИА «Новый День»

