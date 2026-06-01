Спецслужбы проведут антитеррористические учения в аэропорту Кольцово (КАРТА)

Оперативный штаб Свердловской области со 2 по 4 июня проведет антитеррористическое учение, направленное на отработку действий по пресечению теракта, ликвидации и минимизации его последствий на территории аэропорта Кольцово и поселка Светлый Арамильского района.

Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, с 08:00 2 июня до 15:00 4 июня будут введены временные ограничения по передвижению граждан и транспорта в отдельных районах территории проведения учения, ограниченной микрорайоном Химмаш, ул. Чистая, Сибирским трактом, ул. Трактовая и Испытателей, Арамильским трактом, ул. Пролетарская, Карла Маркса и Гарнизон, подъездом к п. Кольцово, подъездом к Сулимовскому торфянику, Челябинским трактом, ул. Димитрова и Грибоедова, а также п. Светлый Арамильского ГО.

Аэропорт Кольцово будет работать в штатном режиме.

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области обратилась к жителям и гостям Екатеринбурга и Арамильского ГО с просьбой отнестись с пониманием и ответственностью к проводимым мероприятиям.

Граждан просят заблаговременно планировать маршруты перемещения в зоне учения, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов, при поиске сведений о ходе и результатах учения ориентироваться только на официальные источники информации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

