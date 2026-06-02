Тагильчанин сообщил об ограблении, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках

Житель Нижнего Тагила осужден за заведомо ложное сообщение о преступлении с искусственным созданием доказательств.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, осенью 2025 года Артем проиграл 18 тысяч рублей на букмекерских ставках. Чтобы избежать объяснений с супругой, он инсценировал ограбление: спрятал свои вещи в лесопарке и обратился в полицию. Там он подробно описал вымышленное преступление и даже участвовал в осмотре «места происшествия».

Проверка, проведенная правоохранителями, показала, что мужчина солгал. Данные с камер видеонаблюдения полностью опровергли его рассказ. «Потерпевший» был вынужден во всем сознаться, и тогда уголовное дело возбудили уже в отношении него самого.

Тагильчанина приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

