Боевую машину УВЗ переименовали из «Терминатора» в «Спиридона»

Легендарная БМПТ (боевая машина поддержки танков) производства Уралвагонзавода получила новое название. Теперь она называется не «Терминатор», а «Спиридон».

«Машина, которая заменяет целое подразделение, больше не носит кличку американского робота-уничтожителя. Она – наш щит и меч. Имя «Спиридон» олицетворяет российские духовные ценности и мужество нашего народа – все то, что нам дорого и свято: от истоков православной веры до воинского подвига наших предков и современных героев», – сообщили в пресс-службе УВЗ.

На предприятии напомнили, что святой Спиридон Тримифунтский прославился своими чудесами и непреклонной защитой православной веры, а архиепископ Спиридон Новгородский и Псковский благословил на битву князя Александра Невского, и тот разбил шведов в 1240 году.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

