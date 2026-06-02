За сутки на Урале случилось 100 ДТП, в том числе два – с мотоциклистами

В Свердловской области 1 июня зарегистрировано 100 ДТП. Погибших, к счастью, нет, но шесть человек получили различные травмы.

Как сообщает облГАИ, водители автомобилей по-прежнему допускают грубые ошибки при взаимодействии с мотоциклистами. В Верхней Пышме при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом Harley. Оба мотоциклиста получили травмы.

Кроме того, водители отвлекаются от управления, что становится причиной наездов на стоящий транспорт и препятствия. Также фиксируются ошибки при выполнении маневров: при повороте налево водители не уступают дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

