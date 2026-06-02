В Академическом открылась детская площадка с космической станцией (ФОТО)

В квартале «Спутник-1» Академического района открылась новая тематическая детская площадка. Центральным элементом игровой зоны стал многофункциональный комплекс «Космическая станция». Он включает систему переходов, тоннелей и мостиков, а также горки различной высоты, одна из которых встроена в ракету. Игровая площадка станет частью формирующегося общественного променада, который включает в себя спортивные зоны, амфитеатр и другие объекты.

В квартале «Спутник-1» все дворы посвящены космосу. Детские площадки стилизованы под НЛО, Луну, Млечный Путь или неизведанную планету. Представители застройщика квартала подчеркивают, что тематическое благоустройство – это часть философии проекта «Академический».

«Мы хотим, чтобы каждый двор был не просто пространством для прогулок, а местом, которое развивает воображение и дарит новые впечатления. Космическая тема в квартале «Спутник-1» выбрана неслучайно: она близка и понятна многим, пробуждает интерес к науке и исследованиям. Такой подход формирует у детей особую эмоциональную связь с районом и, возможно, даже влияет на выбор будущей профессии», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Концептуальные игровые площадки стали настоящей «фишкой» Академа. Двор каждого дома, построенного АО СЗ «РСГ-Академическое», посвящен определенной теме: например, в квартале «Элевен» они оформлены в стиле разных природных зон – «Антарктида», «Тайга», «Джунгли», «Горы», «Пустыня» и «Море». В квартале «Олимпика» дворы стилизованы под пять континентов: Америку, Африку, Европу, Азию и Антарктиду. Появляются такие проекты не только в рамках жилых комплексов – ранее девелопер сообщил о начале строительства детской площадки в русском стиле в Преображенском парке.

«Академический» – первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТОС» развивает с 2005 года. На сегодняшний день здесь введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.

Екатеринбург, Таисья Исупова

