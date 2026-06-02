Наступил сезон тополиного пуха (ФОТО)

В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха – примерно на две-три недели раньше обычного. Аллергологи напоминают, что сам по себе тополиный пух не опасен, однако из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые как раз могут вызывать нежелательные реакции, поэтому тем, кто склонен к проявлениям аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться.

Куда большую опасность несет пух, когда его поджигают. Он воспламеняется моментально и может быть причиной крупного пожара.

Екатеринбург, Елена Сычева

