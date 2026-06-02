Инженер объяснил суть новых правил об электрокарах на парковках

Инженер объяснил суть новых правил о стоянке электрокаров и гибридных автомобилей на подземных парковках. С 1 июня такие транспортные средства должны стоять в отдельных зонах, группами не более десяти штук, причем их необходимо отделять от остальных парковочных мест противопожарными перегородками, огнестойкими воротами или специальными шторами, а также оснащать системами пожаротушения.

Как пояснил «Новому Дню» инженер по технике безопасности и охране труда Семен Андреев, это новый порядок проектирования, а не эксплуатации. «Они постоянно обновляются с учетом современных требований, это обычная практика. Новые стандарты будут распространяться на те объекты, которые будут проектироваться после вступления документов в силу, а на старые объекты – только когда там будет проводиться реконструкция или капитальный ремонт», – подчеркнул собеседник агентства.

Таким образом, на уже действующих паркингах все останется по-прежнему.

Екатеринбург, Елена Сычева

