В Екатеринбурге зацвел «садовый жасмин» (ФОТО)

В Екатеринбурге зацвел чубушник, который нередко путают с жасмином из-за тонкого и нежного аромата, который источают цветки кустарника. Растение считается довольно неприхотливым. Период цветения составляет три-четыре недели.

В отличие от настоящего жасмина, который принадлежит к маслиновым, чубушник – это семейство гортензиевых. Его не добавляют в чай, это только декоративное растение.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

