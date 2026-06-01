Самбисты в трамвае раздавали сладости и браслеты

Самбисты спортшколы единоборств поздравили с Днем защиты детей пассажиров «Верхнепышминского трамвая». Общественный совет проекта «Выбор сильных» в Свердловской области и руководство спортшколы приурочили праздничную акцию к четырехлетию дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы.

Директор СШ Единоборств Тимур Галлямов вместе с координатором проекта «Выбор сильных» в регионе Алексеем Сваловым и самбистами проехали по маршруту Верхняя Пышма – Екатеринбург – Верхняя Пышма и вручили каждому юному пассажиру светоотражающий браслет и сладкий подарок.

«Совместные акции со СШ Единоборств и «Верхнепышминским трамваем» уже стали доброй традицией. Впереди – летние каникулы, очень важно обеспечить безопасность школьников на дороге. Со светоотражающими браслетами их будет видно издалека. Благодарю руководство «Верхнепышминского трамвая» за помощь в организации праздничной акции, а Дворец самбо и единоборств и СШ Единоборств – за активное участие в жизни города», – рассказал Алексей Свалов.

«Праздничные акции с проектом «Выбор сильных» и «Верхнепышминским трамваем» наши спортсмены очень ждут, – рассказывает директор СШ Единоборств Тимур Галлямов, – поэтому мы стараемся задействовать ребят из разных групп, чтобы в течение года самбисты разных возрастов смогли поздравить горожан. Поздравляю с Днем защиты детей. Занимайтесь спортом и любите свою малую Родину».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

