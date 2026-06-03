Сегодня Еленин день – традиции и приметы

3 июня православные почитают святого равноапостольного царя Константина, а также его мать – царицу Елену. В народе этот день называли Константин-овсяник или Алена-льносейка.

3 июня считался благоприятным днем для работ в поле и огороде. Считалось, что стоит высаживать в этот день гречиху, ярицу и т.д. Также в это время начинали высаживать огурцы. Причем делать это надо было втайне от соседей и родни – чтоб избежать сглаза.

На Еленин день девушкам нельзя было заплетать косы, чтобы волосы росли длиными. Согласно народным поверьям, распущенные волосы наберутся силы и будут длинными и густыми, внешне напоминающие волокна льна.

Плохая погода и дождь в этот день свидетельствуют о том, что осень будет мокрой и прохладной.

Екатеринбург, Елена Васильева

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