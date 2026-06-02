В Полевском 13-летняя школьница ударила ножом 12-летнюю

12-летняя жительница Полевского попала в больницу с ножевым ранением, которое ей нанесла старшая девочка.

Об инциденте, который случился 30 мая, сообщает группа «ОМВД Полевской» в соцсети «ВКонтакте».

В больницу обратилась Светлана (имя изменено) с проникающей колото-резаной раной грудной клетки, затрагивающей левое легкое. Она рассказала полицейским, что в 16:50 гуляла с подругами около дома № 98 по улице Розы Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка ударила Светлану ножом в спину. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Чтобы установить личность нападавшей, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ей оказалась 13-летняя Марина (имя изменено), перочинный нож она носила с собой для самообороны. Теперь Марину поставили на профилактический учет в ПДН. Светлане сделали операцию, она все еще лежит в больнице, ее состояние удовлетворительное.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube