На улице Радищева появится офисник с парковкой на 80 мест

В центре Екатеринбурга появится новый деловой центр с перехватывающей парковой. Он будет расположен на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Сегодня чиновники дали старт строительству и поучаствовали в заливке первого бетона в фундамент, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общая высота офисного здания – 11 этажей. На первом и втором этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 мест. Парковка будет оснащена автоматической фиксацией номеров въезжающих автомобилей с оплатой за фактически использованное парковочное время. Попасть сюда можно будет с улицы Радищева.

Девелопером проекта выступает «Форум». Застройщик также выполнит благоустройство и озеленение прилегающей пешеходной части улицы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

