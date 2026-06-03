В Большом Истоке попали в ДТП подростки на питбайке

14-летняя девочка – пассажир питбайка пострадала в ДТП в поселке Большой Исток.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 2 июня около 17:50. По предварительным данным, 15-летний водитель питбайка MMZ065 с пассажиркой ехали по улице Ленина. В это время 41-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» при повороте налево не предоставила питбайку преимущество, и они столкнулись.

У девочки диагностирован перелом 6-го шейного позвонка, ушибы колен, она госпитализирована.

Подросток-водитель был в мотошлеме, у девочки никакой защиты не было. Питбайк принадлежит мальчику – подарили родители.

В отношении отца подростка составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права (несовершеннолетнему, не получившему водительское удостоверение).

Большой Исток, Елена Владимирова

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