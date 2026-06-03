Клиника «УГМК-Здоровье» открыла в Верхней Пышме первую семейную поликлинику

Медицинская сеть «УГМК-Здоровье» открыла свой филиал в Верхней Пышме, по адресу: ул. Кривоусова, 40. С 3 июня современная семейная поликлиника уже начала прием пациентов.

Новое подразделение площадью 1400 кв. метров создано по принципу «медицина у дома». Поликлиника рассчитана на 200 комфортных приемов в смену и работает без выходных – с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Филиал объединил терапевтическое и педиатрическое направления, позволяя наблюдаться целыми семьями – от младенцев до людей старшего поколения. В штате работают кардиологи, гастроэнтерологи, остеопаты, физиотерапевты, ЛОР-врачи и урологи. Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, спирография и другие виды диагностики.

В ближайшее время начнут прием гинеколог, хирург (взрослый и детский), колопроктолог и невролог.

Филиал оснащен медицинским оборудованием экспертного класса: ЛОР-комбайном для комплексной диагностики, аппаратами функциональной диагностики и премиальными УЗИ-сканерами. Прием ведут как ведущие местные специалисты, так и врачи из головного отделения в Екатеринбурге, что гарантирует полную преемственность высоких стандартов «УГМК-Здоровье».

«Для нашей сети открытие филиала в Верхней Пышме – стратегически важный шаг, – комментирует Ирина Имитаева, руководитель филиальной сети клиники «УГМК-Здоровье». – Мы последовательно развиваем формат семейных клиник, чтобы люди получали помощь мирового уровня в шаговой доступности. В планах – не только расширение числа узких специалистов (хирургов, проктологов), но и запуск лекций, обучающих курсов и профилактических встреч. Мы хотим, чтобы пациенты учились сохранять здоровье вместе с нами.

Новый филиал продолжает философию «УГМК-Здоровье»: комфортная среда, удобная запись, аудиофиксация приемов для безопасности пациента, отдельная комната матери и ребенка, а также полная доступность для маломобильных граждан. Поликлиника полностью адаптирована для них – предусмотрены широкие дверные проемы, пандусы, специализированные санузлы и свободные зоны для маневрирования на креслах-колясках.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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