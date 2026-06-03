Ушло в суд дело о хищении 130 млн рублей у компании с государственным участием

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Центр Компетенций «Финанс» Игоря Овчинникова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, его обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

С июля 2018 года по сентябрь 2023 года Овчинников являлся гендиректором АО «Центр Компетенций «Финанс» – компании, акционером которого, среди прочих, являлась Свердловская область в лице МУГИСО с долей в уставном капитале 33,3%.

Руководитель центра заключил с подконтрольной ему компанией заведомо невозвратные договоры займа, а впоследствии похитил свыше 130 млн рублей, причинив своими действиями АО «Центр Компетенций «Финанс» имущественный ущерб.

В рамках уголовного судопроизводства представителем организации заявлен гражданский иск к обвиняемому о взыскании причиненного ущерба.

АО «Центр Компетенций «Финанс» была создана при участии властей Свердловской области для поддержки концессий в сфере ЖКХ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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