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Инвесторы стали скупать квартиры по договорам покупки будущей вещи

Сокращение льготных ипотечных программ на рынке недвижимости вынудило инвесторов искать новые способы выгодного приобретения жилья. В Екатеринбурге становятся популярными договоры покупки будущей вещи. Это когда покупатель платит за объект, который еще не построен. О таких сделках рассказала «Новому Дню» член совета Уральской палаты недвижимости Ольга Шабурова.

«С точки зрения инвестиций могу сказать, что опыт многих инвесторов заключается в приобретении нескольких квартир одновременно. Когда для всех была льготная ипотека по приобретению квартир по договорам долевого участия, такие покупки проводились партиями. Особенно когда повысилась ключевая ставка, и льготные программы на этом фоне были инвестиционно привлекательными. Со временем сужения воронки льготных программ кредитования после ноября 2023 года спрос начал сокращаться», – отметила эксперт.

Для инвесторов самыми привлекательными квартирами были те, которые можно взять по льготной ипотеке или по субсидированным стандартным условиям и сразу сдавать в аренду. За счет арендных доходов можно было оплачивать ипотечные взносы.

Сейчас среди инвесторов популярны сделки по договорам покупки будущей вещи.

«Это история не про ДДУ и ФЗ-214, а про минимальную фиксацию стоимости квартиры на раннем этапе бронирования. Условно говоря, у инвестора есть 10 миллионов рублей. Он может внести по 1,3 миллиона за шесть или семь квартир и ждать окончания строительства, остаток перекрывая непосредственно при вводе объекта в эксплуатацию. Удобство подхода заключается в том, что деньги на период строительства не замораживаются, а работают. Далее осуществляется выкуп и перепродажа. На мой взгляд, денежные средства нужно направлять с правильным расчетом и просчитывать экономическую обусловленность. Можно купить один объект, а можно несколько, и все в рамках одного бюджета. Все зависит от того, какую цель преследует покупатель», – пояснила Ольга Шабурова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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