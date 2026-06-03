Масоны приглашают в гости всех желающих, чтобы «развеять мифы»

Масоны из Великой ложи России решили «развеять мифы» и рассказать о себе непосвященным. С этой целью они продают билеты на экскурсии в свой храм в Москве.

Объявление размещено на странице Екатеринбургской ложи «Каменный Пояс» в соцсети. В нем говорится, что на июнь запланированы три экскурсии, которые проводят сами масоны.

«Впервые мы – масоны – сами приглашаем и показываем место встреч масонов Великой Ложи России – единственного регулярного и общепризнанного масонского Ордена в нашей стране. Слишком долго завистники, непрофессионалы, да и просто не имеющие никакого отношения к масонству люди рассказывали об Ордене небылицы и досужие домыслы. Поэтому мы решили сами развеять мифы и рассказать о масонстве правду из первых уст. Вы попадете в действующий масонский Храм, где члены Братства ведут свои ритуальные работы. В то самое помещение, где проводятся обряды посвящения профанов в члены Ордена Вольных каменщиков. На том самом месте, где происходят самые тайные масонские обряды, вы узнаете об истории Ордена Вольных каменщиков, его символике, ритуалах, связях с тайными обществами, знаменитых масонах и самозванцах», – обещают авторы объявления. Место проведения экскурсии в сообщении не раскрывается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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