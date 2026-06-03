В России падает спрос на летние лагеря для детей

В России падает спрос на отдых в детских лагерях. Проблема не только в ежегодном подорожании путевок, но и в общем тревожном новостном фоне. В этих условиях рынок ищет новые форматы, чтобы удовлетворить спрос родителей на более экономные и безопасные варианты, сообщает «Коммерсант».

Как пояснила газете руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор компании «Диал» Татьяна Иванова, говорить о глобальном падении спроса на детский отдых было бы неправильно.

Скорее, речь идет о серьезном перераспределении спроса по регионам и форматам. Семьи стали чаще выбирать лагеря рядом с домом или в ближайших регионах. Востребованы также дневные клубы в качестве альтернативы лагерю. Это связано с растущим трендом на безопасность. Родители боятся отпускать детей далеко и стараются избегать сложностей с логистикой.

По данным сервиса Incamp.ru, спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 27%. В то же время наблюдается незначительное повышение спроса на отдых в Крыму (+7%). Специалисты отмечают, что повышенный интерес к Крыму связан с благоприятной экологической обстановкой и более доступными путевками.

Так, 21-дневная смена в крымском лагере обойдется примерно в 70 тыс. руб., а аналогичная путевка в лагерь на одном из курортов Краснодарского края будет стоить примерно на 10 тыс. руб. дороже.

Наиболее важным фактором выбора детского лагеря по-прежнему остается цена. В этом году общее подорожание путевок составило 10-20%. По данным начальника отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха компании «Мосгортур» Евгении Гвоздилиной, в Анапе рост составил порядка 9%, в Крыму цены увеличились примерно на 10%. В лагерях Подмосковья средняя стоимость путевок выросла на 13%. При этом двухнедельные путевки подорожали на 14%, а трехнедельные – на 12%.

Среди городских и загородных лагерей самые дорогие – в Московской и Ленинградской областях. В среднем 21-дневная смена в этих регионах обойдется родителям в 45-50 тыс. руб., но есть предложения выше 80-100 тыс. руб. за две недели.

Как сообщает «Новый День», в Екатеринбурге путевки в загородные лагеря для детей были разобраны еще на старте продаж, мест в них нет. Большим спросом пользуются в этом году городские лагеря дневного пребывания – где дети находятся, пока родители работают. В среднем, один день в таком лагере обходится в 2500 рублей с питанием. Также в этом году популярен более бюджетный формат – 1200 р. за полдня без питания. Детей водят в кино, на экскурсии, выставки, занимают рукоделием и рисованием, походами по городским паркам и так далее. Формат удобен тем, что учащиеся младших классов, например, не сидят целыми днями одни дома, а находятся под присмотром и чем-то заняты.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube