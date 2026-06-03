На Урале ожидаются ливни, град и грозы

Главное управление МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:
– во время гроз и града по возможности не выходить на улицу;
– закрыть окна, двери и балконы;
– убрать с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель;
– не укрываться под высокими деревьями и рекламными щитами – возможно попадание молнии.
Автовладельцам советуют по возможности воздержаться от поездок в период непогоды. Если гроза застала в дороге, нужно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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