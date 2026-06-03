На Урале ожидаются ливни, град и грозы

Главное управление МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра, 4 июня, в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:

– во время гроз и града по возможности не выходить на улицу;

– закрыть окна, двери и балконы;

– убрать с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель;

– не укрываться под высокими деревьями и рекламными щитами – возможно попадание молнии.

Автовладельцам советуют по возможности воздержаться от поездок в период непогоды. Если гроза застала в дороге, нужно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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