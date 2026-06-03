Летом в Екатеринбурге трудоустроят 6500 подростков

Этим летом екатеринбургское МБУ «Город молодежи» планирует организовать подработку для 6500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этот показатель ежегодно растет. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в 2023 году – 5003, в 2024 – 5500, а в 2025 году – 6600.

Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет этим летом смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям: «Помощники вожатых», медиаотряд «Лето на работе», трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд культурно‑массовых мероприятий, отряд в сфере цифровых технологий, отряд юных археологов.

Заработная плата в трудовых отрядах при 2-часовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при 4-часовом – 15290 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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