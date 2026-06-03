Под Березовским опрокинулись два подростка на дедовском мотоцикле

В поселке Сарапулка под Березовским получили серьезные травмы два подростка, которые решили покататься на мотоцикле ИЖ.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел вчера вечером. 17-летний юноша не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. И водитель, и пассажир получили серьезные травмы и были доставлены в детскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Оба были без шлемов.
Установлено, что мотоцикл принадлежал деду подростков, находился в неисправном состоянии. Со слов опекуна (бабушки), ребята самостоятельно его починили и поехали кататься по лесу, чтобы проверить исправность техники.
Решается вопрос о постановке юношей на профилактический учет.
Березовский, Елена Владимирова
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