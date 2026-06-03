Свердловчанка несколько раз подменила в ПВЗ золотые украшения на подделку

33-летняя жительница Березовского Валентина Плясунова признана виновной в мошенничестве в крупном размере. Она заказывала на маркетплейсе золотые украшения, а потом подменяла их дешевой бижутерией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с февраля по апрель 2025 года женщина несколько раз подменила в ПВЗ украшения из золота 585 пробы на похожую по внешнему виду дешевую бижутерию, а настоящее золото потом продала.

К вопросу свердловчанка подошла серьезно: в пункт выдачи за заказом она приходила с заранее приобретенным предметом для срезания ювелирной нитки, пломбиратором и алюминиевыми пломбами для ювелирных изделий.

В примерочной кабине она срезала пломбы с золотых украшений и ставила их на дешевую бижутерию, а потом возвращала «товар» продавцу, говоря, что он ей не подошел.

В общей сложности женщина причинила маркетплейсу ущерб на сумму свыше 390 тыс. рублей. Свою вину мошенница признала полностью.

Суд приговорил Валентину Плясунову к штрафу в 450 тыс. рублей, а также обязал ее возместить маркетплейсу причиненный материальный ущерб.

Кроме этого, с нее взыскано более 19 тыс. рублей за услуги адвоката по назначению.

Также судом конфискованы пломбиратор и пломбы для ювелирных изделий.

Березовский, Елена Владимирова

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