Полиция накрыла рыбный цех, где трудились нелегальные мигранты (ФОТО)

В Екатеринбурге выявлено еще одно предприятие, на котором работали нелегальные мигранты, в основном – из Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД города, полицейский рейд прошел 31 мая в районе Новосвердловской ТЭЦ. Силовую поддержку рейда осуществляли сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии.

На территории промзоны в Кировском районе полицейские обнаружили два цеха по обработке и упаковке рыбной продукции – там гастарбайтеры размораживали, чистили и фасовали рыбу. Часть работников проживали здесь же – в вагончиках рядом с цехом, другие ютились в техническом помещении соседнего здания.

При проверке выяснилось, что практически никто из иностранцев не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Их паспорта были найдены в комнате «бригадира». 28-летний мигрант занимал отдельное помещение, служившее ему, по всей видимости, и жилищем, и рабочим кабинетом.

Всех мигрантов доставили в УМВД России по Екатеринбургу, где полицейские опросили их и проверили на предмет соблюдения требований миграционного законодательства. В итоге выяснилось, что 12 иностранцев находились в России незаконно, их уже выдворили с территории страны. Еще 30 мигрантов за работу без разрешающих документов.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев предприятия, а также лиц, трудоустроивших нелегалов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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