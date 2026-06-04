В мэрии рассказали, как идет строительство новых дорог в Академическом (ФОТО)

Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства дорог в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, особое внимание уделяется улице Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД.

Сейчас продолжаются работы в рамках четвертого и пятого этапов строительства. Они включают обустройство четырехполосной дороги протяженностью 1,3 километра с тротуарами и велодорожками на отрезке от ул. Академика Ландау до Европейской.

Участок готов на 40%, работа на нем продвигается быстро. Его ввод в эксплуатацию обеспечит подъезд к строящимся жилым домам.

В ближайшее время будет объявлена закупка на выполнение работ по шестому этапу строительства, который предусматривает обустройство четырехполосной дороги длиной 1,13 километра с тротуарами на участке от улицы Академика Курчатова до ЕКАД, а также устройство съездов на ЕКАД. Этот этап планируется завершить до конца 2030 года, что позволит организовать дополнительный выезд на кольцевую автодорогу.

«Новая дорога позволит направить значительный поток автомобилей на ЕКАД и тем самым существенно разгрузить транспортную сеть района», – подчеркнул Рустам Галямов.

Параллельно продолжается строительство улицы Академика Ландау – на отрезке от Академика Вавилова до Амундсена. Здесь появится четырехполосная дорога длиной 941 метр. Ширина тротуаров составит 3 метра, а велодорожек – 2,5 метра.

Сдать этот объект планируется до 1 марта 2028 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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