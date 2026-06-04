За сутки в ДТП попали два подростка на подаренной родителями технике

За вчерашний день в Свердловской области в ДТП пострадали трое подростков. Двое из них катались на подаренных родителями транспортных средствах, не имея прав.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, в Сысертском районе в селе Патруши 75-летний водитель «Рено Дастер» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим навстречу питбайком под управлением 15-летнего подростка. В момент аварии ребенок был без шлема и защитной экипировки. С тяжелыми травмами он доставлен в детскую больницу № 9. Установлено, что его бабушка передала матери ребенка деньги именно на приобретение питбайка. Женщина купила сыну опасную игрушку. В отношении матери составлены протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.

В Екатеринбурге в районе ЕКАД у дома № 3 по улице Нескучной пострадал 14-летний ребенок. Он катался на электросамокате модели «Куго М4 про» мощностью 600 Ватт, для управления которым требуются права категории М, наехал на камень и упал с самоката. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в ДГКБ № 9. В отношении матери подростка также составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ и за передачу управления мощным транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.

В Серове 56-летняя женщина за рулем «Киа Рио» при повороте во двор не пропустила 13-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару. Со слов водителя, она не заметила ребенка из-за кустов, закрывавших обзор. Мальчик с травмами госпитализирован. В отношении водителя, имеющей пять предыдущих нарушений правил дорожного движения, возбуждено административное производство за причинение вреда здоровью потерпевшего.

Госавтоинспекция призывает родителей осознать, что покупка ребенку питбайка, мощного электросамоката или любой другой техники, для управления которой требуются водительские права, – это не проявление заботы, а прямое нарушение закона, влекущее административную ответственность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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