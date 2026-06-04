Второй этап опрессовок пройдет на следующей неделе

Второй этап гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону пройдет в Екатеринбурге с 8 по 10 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод без отключения горячей воды. Работы запланированы в ночное время, с 23:00 до 06:00.

Специалисты ЕТК напоминают, что в это время владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей будет необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрассы.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

– диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

– Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба: 222-30-05.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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