Новая школа в Академическом станет частью образовательного кластера

Строительство новой школы в квартале № 16 Академического района уральской столицы стартовало 20 января текущего года. Накануне первый заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов в рамках еженедельного объезда строящихся социальных объектов проверил степень готовности объекта. Он пообещал, что школу постараются сдать досрочно.

Проект школы №1 в Академическом разработал ключевой застройщик района – «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Новое образовательное учреждение разместится на участке в 25 тысяч квадратных метров. На первом этаже школы будут расположены административные и учебные кабинеты, библиотека, медицинский и спортивный блоки, столовая, а также вспомогательные и технические помещения. Второй этаж вместит актовый зал, спортивные и учебные зоны. На пришкольной территории обустроят корт.

Рустам Галямов подчеркнул, что объект находится на особом контроле, потому что в Академическом сохраняется острая потребность в школьных местах. По контракту срок завершения работ – 31 января 2029 года. Замглавы заявил, что будут приложены все усилия, чтобы объект был сдан быстрее.Он также отметил, что в перспективе в непосредственной близости от новой школы планируется строительство детского сада на 300 мест. Благодаря этому в Академическом районе сформируется полноценный образовательный кластер, где дети смогут переходить из детского сада в начальную, а затем в среднюю и старшую школу в едином образовательном пространстве, – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Сейчас в Академическом построены 9 школ и 15 детских садов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube