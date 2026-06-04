Восемь работ студентов УрФУ вошли в топ-50 лучших стартапов

По итогам конкурса «Стартап как диплом» сразу восемь проектов студентов УрФУ вошли в топ-50 лучших стартапов России, причем три из них пробились в финальный топ-15. УрФУ возглавил рейтинг вузов по числу проектов, вошедших в итоговый список.

Как сообщили в пресс-службе вуза, студенты университета становятся финалистами этого престижного федерального первенства третий год подряд. По сравнению с прошлым годом количество успешных кейсов университета выросло вдвое.

Всего в этом году эксперты оценили более 1200 заявок от студенческих команд из 189 университетов со всей страны. В условиях столь жесткого соперничества три уральских проекта смогли набрать наивысшие баллы и стать финалистами, войдя в топ-15.

Победе предшествовала большая подготовительная работа под эгидой Инновационной инфраструктуры УрФУ. В течение трех месяцев будущие выпускники обучались на программе повышения квалификации «Основы технологического предпринимательства» и совершенствовали свои бизнес-модели в рамках выездного стартап-интенсива «Иннодайвинг PRO», где вместе с менторами доводили идеи до уровня готовых к защите инвестиционных проектов.

Все участники рейтинга топ-50 получили официальные приглашения в Москву, а финалистов из топ-15 сейчас ждет индивидуальная программа сопровождения, которая поможет им максимально эффективно подготовиться к финальному питчу. Торжественная церемония награждения победителей и решающие защиты проектов пройдут в столице уже 26 июня.

Список стартапов студентов УрФУ, вошедших в топ-50:

3-е место: безреагентная очистка шахтных вод, Сергей Пятыгин;

4-е место: речевая аналитика с распознаванием голоса и с ИИ-наставником для повышения качества клиентского сервиса в медицинских клиниках, Елизавета Вепрова;

10-е место: интеллектуальная система отслеживания здоровья и поведения крупного и мелкого рогатого скота, Кирилл Белоцерковский, Глеб Мозгляков;

16-е место: создание программно-аппаратного комплекса мониторинга и анализа показателей здоровья с применением алгоритмов машинного обучения, Александр Усс, Полина Важенина, Надежда Голицына, Сергей Мисюрев;

23-е место: создание интеллектуальной системы обработки разнородных данных на основе агентных технологий, семантического анализа и генеративного искусственного интеллекта на примере задач розничной торговли, Анна Галиева, Александр Шкода;

34-е место: «гибкий» пластик для фиксации поврежденных конечностей человека, Егор Серебряков;

43-е место: разработка долговечной краски для дорожной разметки на основе акрил-полиуретановой смолы, Сергей Серов, Семен Шоломов;

44-е место: создание системы для мониторинга горных ударов, Аркадий Серков, Егор Тарасов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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