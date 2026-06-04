Брачные аферисты с Урала обворовывали бойцов СВО – в деле 20 эпизодов

Брачных аферистов, воровавших деньги бойцов СВО, раскрыли свердловские полицейские и ФСБ.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службе ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, для махинаций была создана целая группа. Злоумышленники под различными предлогами склоняли мужчин к заключению контрактов о прохождении военной службы, после чего получали доступ к их банковским счетам и дистанционным банковским сервисам.

Подозреваемые организовывали оформление банковских счетов и выпуск банковских карт на имена потерпевших, а также использовали фиктивные браки для последующего получения денежных выплат, предусмотренных законодательством.

К примеру, одной из жертв стал житель Владимирской области, 1980 года рождения, которого фигуранты убедили заключить контракт, обещая прохождение службы в подразделениях, не связанных с непосредственным участием в боевых действиях. После направления бойца в зону проведения СВО участники группы присвоили поступившие на его счета денежные средства. Предварительный ущерб составил 3,8 млн рублей.

Аналогичным способом был обманут житель Воронежской области, 1986 года рождения. Под предлогом трудоустройства его вывезли в Свердловскую область и склонили к прохождению военной службы. На этот раз добычей любителей чужих денег стала сумма порядка 2,3 млн рублей. Всего может идти речь о 20 и более преступных эпизодах, в том числе с участием одного иностранца.

«По делу проходят трое подозреваемых мужчин, они уже арестованы, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде. По местам проживания фигурантов представители МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провели обыски. У одного из наиболее активных участников шайки обнаружили и изъяли 2 пистолета, 3 ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО. Законность происхождения арсенала сейчас полицией устанавливается. В момент задержания, чтобы избежать тюрьмы, он схватил со стола кухонный нож и нанес себе им легкое непроникающее ранение, но это не спасло его от этапирования в камеру. Врачи, выезжавшие на место происшествия, пояснили, что угрозы жизни нет, под стражей содержаться может», – отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Расследование продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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