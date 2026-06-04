Мэрия Североуральска заплатит пенсионеру за нападение стаи бродячих собак

Североуральский суд обязал администрацию города компенсировать моральный вред пенсионеру, на которого напала стая бездомных собак.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось 6 апреля 2026 года. 66-летний пенсионер, инвалид 3 группы шел из гаража домой через двор на улице Ленина и увидел трех бродячих собак, одна из которых внезапно набросилась на него и укусила за левую ногу. При этом пенсионер собаку не провоцировал, вел себя спокойно.

Мужчине поставили диагноз – укушенные раны области средней трети голени, после чего в больнице ему назначили лечение. Городская прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав с городских властей в пользу пенсионера 50 тыс. рублей.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Североуральск, Елена Владимирова

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