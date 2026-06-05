Сегодня Леонтий огуречник: что можнно и что нельзя делать в этот день

5 июня православная церковь чтит память святителя Леонтия, епископа Ростовского – первого русского епископа, вышедшего из Киево-Печерского монастыря, просветителя Ростовской земли и священномученика. По народному календарю день называли Левоном (Леонтием) Огуречником. Объясняется название довольно просто. Этот день был последним, когда сеяли огурцы. Потому что позже сеять их уже не имело смысла – урожая не будет.

Сеяли огурцы в день Леонтия необычным способом. Сначала варили яйцо, разминали, затем в него добавляли семена. Потом эту смесь опускали в землю. Считалось, что тогда урожай будет хорошим. Яйцо брали неслучайно. В представлении древних славян оно было началом начал: символом жизни, смерти, возрождения, а также плодовитости.

Считалось, что в этот день нельзя заниматься ремонтом, не стоит планировать и переезд, по примете, перемена места не будет удачной, а только принесет неприятности.

По погоде в день Леонтия Огуречника предсказывали погоду на зиму. Например, покрытый цветами боярышник сулил суровую зиму. Оводы в огороде – к большому урожаю огурцов. Рябина цветет обильно – к урожаю овса.

Екатеринбург, Елена Васильева

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