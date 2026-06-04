Бой Штыркова и Гаджи Автомата станет соглавным на турнире RCC 25

Стали известны подробности о турнире RCC 25 по MMA, который пройдет в Екатеринбурге в начале июля. Как известно, главным событием вечера станет бой за титул чемпиона RCC ММА в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным. Сегодня же организаторы поделились информацией о соглавном поединке – его проведут по правилам кикбоксинга Иван Штырков и Гаджи Автомат.

Штырков – один из самых известных бойцов России. Он добился серьезных успехов в ММА, где неоднократно встречался с соперниками мирового уровня. По правилам кикбоксинга Штырков выходил на ринг против чемпиона мира по тайскому боксу Армена Петросяна, дрался против многократного чемпиона мира Алексея Кудина, а также против Петра Романкевича, Вагаба Вагабова и Владимира Минеева.

Гаджи известен по своей кулачной карьере, но его базовые дисциплины – кикбоксинг и тайский бокс. Несколько лет он входит в состав национальной сборной России, был обладателем Кубка мира по версии IMFA, серебряным призеров Кубка мира WAKO и чемпионом мира по версии WMF. В крайнем поединке Гаджи лоу-киком финишировал Олега Фомича и сразу же вызвал на бой Штыркова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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