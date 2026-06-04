Чиновники, спортсмены и школьники прочтут Пушкина в Международный день русского языка

В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют Международный день русского языка на площади перед Храмом на Крови – там состоится традиционный Х фестиваль «Пушкинские чтения», который проводится при поддержке Фонда святой Екатерины.

Поэтический марафон начнется в 12:00. Стихи поэта прочтут известные жители столицы Урала: замминистра культуры Роман Дорохин, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, ведущий турниров RCC Дмитрий Раков, а также победители детского конкурса чтецов #ПушкинOnline. У открытого микрофона каждый желающий сможет прочесть любимые стихи, отрывки из поэм или сказок Александра Сергеевича Пушкина.

«Пушкинский день – это наш национальный праздник. Русская культура литературоцентрична. И для нас книга, писатели, поэты – это то, что является квинтэссенцией русской культуры. И конечно, в списке тех, кто стал лицом нашей культуры, одной из главных фигур является Александр Сергеевич, который был величайшим патриотом страны. И мы счастливы, что Храм-памятник на Крови причастен к Александру Сергеевичу тем, что хранит коллекцию книг его авторства XIX-XX веков и организует всенародные «Пушкинские чтения»», – сказал старший священник храма Максим Миняйло.

На празднике будет звучать живая классическая музыка в исполнении солистов Свердловской государственной академической филармонии и артистов Уральского государственного академического русского народного хора.

Для выступления на Пушкинском празднике необходимо зарегистрироваться до 5 июня с 11:00 до 16:00 по телефону 371-71-57. Все участники получат памятные подарки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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