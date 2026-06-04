Энергетики показали, как проводят точечные опрессовки без отключения горячей воды (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась подготовка к следующему отопительному сезону. Энергетики проводят гидравлические испытания трубопроводов, чтобы выявить потенциальные дефекты и своевременно провести ремонт.

Как проводят опрессовки в Екатеринбурге

Сегодня сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании испытали на прочность магистральные трубопроводы от улицы Азина до Макаровского моста. Их общая протяженность составляет 15 километров. Опрессовки проводились с помощью передвижной станции. Гидромашина представляет из себя электродвигатель и насос, которые управляются с компьютера.

«Мобильная станция позволяет нам локально и быстро определить, в каком состоянии находятся трубопроводы. С ноутбука можно контролировать все параметры испытаний: температуру, давление и расход воды. При таком виде диагностики труб исключаются гейзеры, потому что мы одним кликом можем сразу ограничить подачу воды и тем самым не допустить повреждений. Передвижная гидромашина эксплуатируется ЕТК больше 10 лет. Это российская разработка, поэтому никаких проблем с поставкой запчастей не возникает. А самый главный плюс передвижной станции в том, что с ее помощью можно быстро найти дефект, устранить его и снова провести опрессовку труб. Не нужно ждать городских опрессовок или делать отдельные заявки. Все работы занимают около 4 часов и проводятся без отключения горячей воды, жителей мы никак не беспокоим», – рассказал Артем Соколов, начальник Железнодорожного района АО «ЕТК».

Исполнительный директор «ЕТК» Андрей Шмельков сообщил, что к 4 июня энергетики испытали 80% теплосетей Екатеринбурга. Успешно прошли диагностику порядка 60% сетей, остальные отремонтируют в течение летнего сезона.

«В целом при подготовке к зиме мы проходим несколько этапов: диагностика тепловых сетей, устранение выявленных дефектов и плановые перекладки труб по инвестиционной программе. Диагностика проводится тремя методами. Это гидравлические испытания от тепловых источников, локальные опрессовки, а также исследование трубопроводов нашим роботом. Например, этим летом робот пройдет 8 километров сетей большого диаметра. Это достаточно трудоемкая работа, но она позволяет устранить мелкие дефекты и значительно продлить срок службы трубопроводов», – отметил Андрей Шмельков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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